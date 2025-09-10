イリーナ・ザルツカさんが２０２５年６月９日にインスタグラムに投稿した写真/from Iryna Zarutska/Instagram（ＣＮＮ）米ノースカロライナ州の列車内で、ウクライナ難民の女性（２３）が男に刃物で襲われて殺害される事件があった。トランプ政権が民主党地盤の都市で犯罪取り締まりの強化を宣言する中で、今回の事件は新たな火種となている。シャーロット・メクレンバーグ警察によると、事件は同州シャーロットを走るライトレール