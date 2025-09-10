秋雨前線の影響で10日朝、長崎と熊本で線状降水帯が発生しました。鳥取や島根では昼過ぎにかけて線状降水帯予測情報が発表されていて警戒が必要です。九州では10日未明から大雨となっていて、午前5時半ごろに長崎県南部で、午前6時ごろに熊本県の天草・芦北地方で線状降水帯が発生しました。近隣の長崎・南島原市では、6時間降水量が257.5mmと観測史上1位を記録しました。また、落雷も相次ぎ、佐賀市では落雷によるものとみられる