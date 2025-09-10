Mrs．GREEN APPLE大森元貴（28）が10日、NHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。連続テレビ小説「あんぱん」について語った。大森は作曲家いずみたくさんをモデルにした、いせたくや役で同作に出演中。オファーについて「光栄でしたね。2年ぐらい前にお話をいただいたんですけど。自分に務まるのかどうかっていう、恐縮恐縮で。せっかくお声がけいただいたので、何かできることがあればと思って。でも本当にドキド