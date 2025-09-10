元お笑いコンビ「ダイヤモンド」で活動し、現在はピン芸人として活動する野澤輸出（38）が10日、X（旧ツイッター）を更新。胆のうと盲腸の摘出手術を受け、退院したことを報告した。野澤は4日、「今日から入院します。明日、胆嚢と盲腸(虫垂)の摘出手術して、一週間後には退院予定です」と、病院のベッドに横たわった写真をアップして報告。5日に「無事手術終わりました！胆石5個かと思ってたら8個出てきました！ご心配お掛けしま