ドイツ・ミュンヘンで開催されたモビリティ見本市「IAA MOBILITY 2025」で、韓国の電機大手・LGが車載エンタテインメントシステムのコンテンツ提供パートナーとしてMicrosoftと提携することを発表しました。この取り組みにより、Xbox Cloud GamingがLGの車載システムで利用可能になります。Xbox Cloud Gaming (Beta) Coming to Select Vehicles in Partnership with LG - Xbox Wirehttps://news.xbox.com/en-us/2025/09/09/xbox-cl