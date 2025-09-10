生涯成績113戦0勝という記録的な連敗を重ね、「負け組の星」として愛された競走馬・ハルウララが旅立った。「享年29歳でした。ハルウララ号の冥福を祈ります」ハルウララは1998年11月に高知競馬でデビューするも敗戦。その後も勝利はなかったが、ほとんど怪我なく高知競馬場でのレースに出続けた。1度も勝利のないまま迎えた2003年には、その連敗ぶりが話題となりテレビ番組でも特集されるように。「リストラ時代の対抗馬」「負け