東京・大井町─神奈川・溝の口を結ぶ東急大井町線に導入が進む車両をめぐる異変が、Xで話題になっている。2025年9月上旬、得体の知れない波線状の跡がついている様子が拡散されたためだ。この「跡」は、一体何なのか。東急電鉄に取材した。ホームドアのセンサーが「より車体を検知しやすくなるように」車両側面の下半分には、まるで白いスプレーで次々とジグザグ模様を描いたかのように、波線状の跡がずらりとついている様子だった