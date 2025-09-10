新疆鉢施然智能農機の綿花収穫機工場で、フォークリフトを運転し部品を運搬する作業員。（７月２９日撮影、ウルムチ＝新華社記者／王菲）【新華社北京9月10日】中国国家統計局が10日発表した8月の生産者物価指数（PPI）は前年同月比で2.9％低下し、下げ幅は前月から0.7ポイント縮小した。前月比では横ばいとなった。