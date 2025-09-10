８日、ボールを奪い合う人型ロボット。（青島＝新華社記者／李紫恒）【新華社青島9月10日】中国山東省青島市で6〜9日、人型ロボットによるサッカー大会「2025アジア太平洋ロボカップ」（RCAP）の青島国際招待試合が開催され、多くの人々が観戦した。８日、サッカーをする人型ロボット。（青島＝新華社記者／李紫恒）８日、チームメートを応援する人型ロボット。（青島＝新華社記者／李紫恒）８日、サッカーをする人型ロボット。