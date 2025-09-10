９日、第１４回中国（貴州）国際酒類博覧会の会場で、来場者に製品を紹介する出展者。（貴陽＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽9月10日】中国貴州省貴陽市で9日から13日まで、第14回中国（貴州）国際酒類博覧会が開かれている。今年のテーマは「世界の美酒を集め開放協力を促進」。40余りの国と地域の企業が、2万種類以上の酒類製品を一堂に展示した。９日、第１４回中国（貴州）国際酒類博覧会の会場で酒を試飲する消費者。