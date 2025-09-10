８日、アルタイ地区福海県にあるウルングル湖の金沙灘風景区でくつろぐ観光客。（アルタイ＝新華社記者／程麗）【新華社アルタイ9月10日】中国新疆ウイグル自治区北部のアルタイ地区を1〜8月に訪れた観光客は3330万6800人に上り、前年同期比15％増えた。アルタイは高山や峡谷、河川、湖沼、森林、草原、砂漠など多様な地形を持ち、観光資源が豊富。近年は観光産業の育成に力を入れており、地域経済の新たな原動力となっている。