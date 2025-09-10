自民党は１０日午前、党本部で臨時総務会を開き、石破首相（党総裁）の後継を選ぶ総裁選を「２２日告示、１０月４日投開票」の日程で行うことを正式に決めた。選挙期間は総裁公選規程が定める最短期間の１２日間となる。総裁選は、全国一斉の党員投票を伴う「フルスペック」方式で実施する。党所属国会議員２９５票と党員・党友票２９５票の計５９０票で争われ、過半数を獲得した候補が新総裁に選出される。国会議員は１０月