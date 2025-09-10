９日に放送された日本テレビ系「第４５回高校生クイズ」では、小田原城でのどろんこ○×クイズの日に、思わぬ事態が起こっており、ドタバタの様子が放送された。７月末に行われていた高校生クイズ。小田原城下でのどろんこ○×クイズがまさに行われようとしたときだった。突然サイレンが鳴り響き津波警報が出される事態に。実はこの日、カムチャッカ半島で巨大地震が起こり、日本列島の広い地域に津波警報が出された日だったの