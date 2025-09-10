秋雨前線の影響で長崎県にけさ、線状降水帯が発生し、猛烈な雨となりました。秋雨前線が活発化しながら南下する影響で、きょうは西日本から北日本にかけて広く大雨に警戒が必要です。長崎地方気象台によりますと、長崎県南部ではけさから線状降水帯による非常に激しい雨が降り続き、南島原市付近ではレーダー解析で午前6時半までの1時間におよそ80ミリの猛烈な雨が降りました。この大雨で、南島原市では土砂崩れや道路の冠水などが