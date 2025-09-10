「＋」で始まる番号からの電話をきっかけに、秋田市に住む20代の女性が現金200万円をだまし取られました。秋田東警察署の調べによりますと9日午前8時40分ごろ、秋田市に住む20代の女性のスマートフォンに「＋」で始まる番号から電話がありました。相手は成田国際空港落とし物センターの職員をかたり、「あなたのキャッシュカードが届いている」などと話してきました。女性が身に覚えがないことを伝えると、「キ