9日、横手市増田町の自宅で10代の女性の首を絞めて殺害しようとしたとして、44歳の女が殺人未遂の疑いで逮捕されました。調べに対し女は「殺意はなかった」などと話し、容疑を一部否認しているということです。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、横手市増田町増田の無職、助川加世子容疑者44歳です。横手警察署の調べによりますと、助川容疑者は9日午前8時ごろ、自宅で親族の10代の女性の首を手で絞めて殺害しようとした疑いが持た