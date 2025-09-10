[9.10 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]日本代表は10日、国際親善試合でアメリカ代表に0-2で敗れた。iOS版およびAndroid版で配信中の『ゲキサカアプリ』では、ユーザーが出場選手を採点。キックオフから試合終了30分後まで受け付けられた採点の平均点が発表された。最も評価が高かったのは、後半17分に途中出場したMF鎌田大地で『6.35』。2位はスタメン出場したMF伊東純也で『6.27』、3位は鎌田と同時に投入され