[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]キャプテンマークを託されて先発出場を果たした。しかし、チームを勝利へと導けなかった。日本代表DF長友佑都は試合後のフラッシュインタビューで「まずは個人の部分をしっかり反省したい」と口にした。現地時間6日のメキシコ戦から先発総入れ替えで臨んだアメリカ戦。3-4-2-1の左CBの位置に入った長友だったが、前半30分の失点の場面ではMFアレックス・ゼンデジャスに前に入