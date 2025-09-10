[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]自身の決定機逸を悔やんだ。日本代表はアメリカ代表に0-2で敗戦。MF伊東純也は「自分が前半の決定機を決めていれば、また違う試合にあったかと思う」と振り返った。前半アメリカの攻撃に苦しみながらも、日本は少しずつ攻勢に転じた。前半35分にはMF鈴木唯人のインターセプトから伊東がPA内に飛び込み、ゴール至近距離からシュート。しかし相手GKにセーブされた。「前半からう