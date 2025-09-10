[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]W杯開催国のアメリカ相手に0-2の敗戦。日本代表を率いる森保一監督は試合後のフラッシュインタビューの冒頭で「応援してくれた方々に申し訳ない」と謝罪した。現地時間6日のメキシコ戦(△0-0)から中2日。先発総入れ替えで臨んだアメリカ戦は序盤から相手に主導権を握られて試合を進められる。徐々に対応して盛り返し始めたものの、前半30分に先制点を献上。1点ビハインドで迎