[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]2失点を喫したものの好セーブを連発して気を吐いた。日本代表GK大迫敬介はフラッシュインタビューで「日本の守護神になるためにはこういったゲームで無失点で抑えて、チームの勝利に貢献しないと何も意味がないと思っている」と力を込め、「自分が勝たせられるように成長したい」と意気込んだ。完敗ともいえる試合内容の中、大迫は1対1の場面など複数のピンチを切り抜けるプレ