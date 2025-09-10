午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７９１、値下がり銘柄数は７３６、変わらずは８８銘柄だった。業種別では３３業種中１３業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気・ガス、銀行、情報・通信など。値下がりで目立つのは輸送用機器、繊維、鉄鋼など。 出所：MINKABU PRESS