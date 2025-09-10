[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]日本代表は9日、アメリカ・オハイオ州コロンバスのLower.comフィールドでアメリカ代表との国際親善試合を行い、0-2で敗れた。これまで出場機会の少なかった選手を大胆に先発起用し、アピールのチャンスが与えられたが、課題の多い内容のまま試合終了。W杯本大会のシミュレーションとして乗り込んだ開催国アメリカ遠征は1分1敗という結果に終わった。6日のメキシコ戦(△0-0)か