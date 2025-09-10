住友化学が反発し２３年２月以来約２年７カ月ぶりの高値をつけている。この日、国内のポリプロピレン（ＰＰ）事業及び直鎖状低密度ポリエチレン（ＬＬＤＰＥ）事業について、三井化学と出光興産の合弁会社プライムポリマーと統合することで基本合意したと発表しており、これを好感した買いが入っている。 国内におけるＰＰ、ポリエチレン（ＰＥ）などのポリオレフィン（ＰＯ）事業の競争力強化に向けた連携を模索する