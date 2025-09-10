サカイホールディングスが９日の取引終了後、２０万株の立会外分売を実施すると発表しており、短期的な需給面への影響が警戒されているようだ。株主からの一定数量の売却意向があり社内で検討した結果、株式の分布状況改善及び流動性の向上に貢献すると判断した。分売予定期間は９月１７日～２４日で、分売値段は分売実施日の前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定。なお、買付申込数量の限度は