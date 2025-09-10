CANDY TUNEが、10月1日に発売する1stアルバム『倍倍FIGHT!』より、新曲「LASTING TUNE」を本日9月10日に先行配信。また、新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：CANDY TUNE、TikTok歴代最多の連続1位に『Mステ』『THE FIRST TAKE』に至る“ファンを離さない”努力と魅力） 松隈ケンタが手掛けた本楽曲は、メンバーがひたむきに歩んできたこれまでや、ここからの未来を感じさせる、アルバムのラスト