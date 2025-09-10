関西電力は大幅高。アクティビスト（物言う株主）として知られる米エリオット・マネジメントが関西電の大株主に浮上したことが日本時間１０日午前に明らかとなった。英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が伝えた。これを受けて思惑的な買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS