物語コーポレーションが３日ぶりに反発している。９日の取引終了後に発表した８月度の月次売上高（速報値）で、既存店売上高が前年同月比５．５％増となり、１５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 主力の焼肉部門が同２．７％増と２カ月ぶりにプラスに転じたほか、ラーメン部門が同８．７％増、ゆず庵部門が同９．９％増と好調だった。なお、全店舗売上高は同１４．４％増だった。