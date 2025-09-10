撮影：加藤幸広 2025年9月4日（木）～28日（日）まで東京・PARCO劇場、10月2日（木）から13日（月祝）まで大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて、佐藤勝利さん主演舞台 PARCO PRODUCE 2025『ブロードウェイ・バウンド』が上演されます。 今作は、『おかしな二人』や『グッバイガール』などの名作を書き、トニー賞、ゴールデングローブ賞と多くの賞を受賞、自身の名を冠した劇場