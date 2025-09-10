イラスト／波津彬子宣伝美術／小川真理 舞台『陽炎座』が11月11日(火)から博品館劇場（東京）にて上演される。 花組芝居とは≪古典をベースにしながら、時代を超える感性で再構築する演劇スタイルは、唯一無二！≫1987年、演出・俳優・作家の加納幸和を中心に結成。「ネオかぶき」と称し、難しいイメージのあった歌舞伎の娯楽性を追及した作風で人気を博す。所属俳優は男優のみ。個性豊かな俳優陣が女形も演じる