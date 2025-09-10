10日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数238、値下がり銘柄数316と、値下がりが優勢だった。 個別ではイメージ情報開発がストップ高。くふうカンパニーホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。夢展望、日本ファルコム、ＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、ＲＯＢＯＴＰＡＹＭＥＮＴ、エスユーエスなど8銘柄は年初来高値を更新。イー