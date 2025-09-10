10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 51557 -51.6 32620 ２. 日経Ｄインバ 44408 103.78260 ３. 楽天Ｗブル6291 -22.0 38660 ４. 日経ベア２5522 -51.5 202.9