イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦交渉の仲介国カタールで、イスラエルがハマスの幹部を標的とした攻撃を行ったことについて、林官房長官は10日、「強く非難する」と話し、「停戦の実現と人質の解放に向けて誠実に取り組むよう、改めて強く求める」と強調しました。林芳正 官房長官「今回、イスラエルによる攻撃が行われたことは、外交努力を妨げ、カタールの主権と安全、ひいては地域の安定を脅かすものであり、我が国と