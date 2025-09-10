7人組ガールズグループ・HANAの2ndシングル「Blue Jeans」（週間再生数983.1万回／前週比16.1％増）が、25/9/15付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年9月1日〜7日）で初登場から8週連続で1位をキープした。18/12/24付からスタートした同ランキングで女性グループが8週連続1位を獲得するのは史上初で、歴代最長。累積再生数を9592.6万回に伸ばした。【週間総再生数グラフ】ミセス不動の1位藤井風が7ランク