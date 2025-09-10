物価高の影響が学校給食にも及んでいる。名古屋市では今年度、年１回の特別メニュー「うなぎまぶし」の提供が中止された。地域の特色が出た「ご当地給食」は郷土料理や特産品を学ぶ「食育」の役割も担うだけに、担当者らは食材費の高騰に頭を悩ませている。（小池拓海）費用はほぼ「ウナギ代」名古屋市は２０１８年度から市立小学校約２６０校で学期に１度、地元の名物料理を給食に出す「だいすき！なごや★めし」の日を始めた