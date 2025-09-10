残暑が続くなか、旬を迎えている秋の味覚・サンマ。今年は獲れすぎて漁が“制限”される事態となっています。海に起きている変化、「黒潮大蛇行」の終息がもたらした影響とは？【写真を見る】アワビやサザエ減少“砂漠化”する海の中秋の味覚「サンマ」大漁で13年ぶり“制限”も炭火の上でじっくり焼かれているのは秋の味覚「サンマ」。東京・築地の飲食店「白銀屋」では9月から提供を始めたサンマ定食が人気です。注文した客は