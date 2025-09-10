◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月9日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は中飛に倒れたが、あまりにも高く上がりすぎたため中堅手が落下地点でジタバタする珍しい光景が見られた。この日はロッキーズの右腕マルケスとの対戦。2ボールから狙いすました外角シンカーは、ややボールの下に入って左中間への平凡な飛球