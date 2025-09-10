国際線機長の飲酒問題で、国交省から厳重注意の文書を受け取り謝罪する日航の担当者（右）＝10日午前、国交省日航国際線の機長が8月、乗務前日に飲酒してハワイ発の3便が遅れた問題で、国土交通省は10日、昨年から繰り返し飲酒事案が発生しており、同社の管理監督が不十分だったなどとして、厳重注意の行政指導とした。国交省で記者会見した鳥取三津子社長は「事態を重く受け止めている。ご迷惑とご心配をおかけし、深くおわび申