ネパール政府は、SNS禁止に抗議する大規模デモで多数の死傷者が出たことを受け、禁止措置を撤回しましたが、その後も、デモ隊は連邦議会議事堂に放火するなど混乱が続いています。ネパールでは、政府がフェイスブックなど一部の主要なSNSへのアクセスを禁止したことに抗議するデモが激化し、ロイター通信によりますと、これまでに少なくとも19人が死亡、100人以上がケガをしています。こうした事態を受け、政府は9日、SNSへのアク