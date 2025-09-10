Alibabaの大規模言語モデル「Qwen」の開発チームが、新たな音声認識AIである「Qwen3-ASR-Flash」を発表しました。Qwen-ASR-Flashは日本語を含む11言語に対応しており、サウンド付きの歌やバックグラウンドノイズ混じりの音声でも、高い精度で書き起こすことができるとされています。🎙️ Meet Qwen3-ASR - the all-in-one speech recognition model!✅ High-accuracy EN/CN + 9 more languages: ar, de, en, es,