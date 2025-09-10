米下院で９日、３回目となるＵＦＯ公聴会が開催された。「未確認異常現象（ＵＡＰ）の透明性と内部告発者保護を通じた国民の信頼回復」と題した公聴会で、新たな証言、新たな証拠が提示され、議員らの議論が深まった。米連邦機密情報解禁タスクフォースの委員長であるアンナ・パウリナ・ルナ下院議員（共和党、フロリダ州選出）が司会を務め、ＵＡＰの調査における連邦政府および情報機関の透明性の欠如を指摘し、こうした国家