ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が９日（日本時間１０日）に３Ａオクラホマシティで５度目のリハビリ登板に臨み、ジャイアンツ３Ａサクラメントを相手に５回途中を３安打、３失点、８奪三振、５四死球の内容だった。初回に１６０キロ超を連発させたが、５回に乱れて９０球で降板した。まだ不安定な内容とはいえ、球速は戻ってきた。残りシーズン、もしくはポストシーズン登板の可能性についてロバーツ監督は「可能性は無限