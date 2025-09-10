世界陸上が13日に開幕陸上の世界選手権東京大会は13日、国立競技場で開幕する。男子100メートルの世界王者ノア・ライルズ（米国）が東京の思わぬ場所で“爆走”する姿が話題を集めている。東京・新宿駅構内に設置された横長の大型スクリーン。緑の芝生と赤いトラックが壁一面に広がり、ライルズがスタートブロックから勢いよく飛び出す。加速して通路奥へ駆け抜け励ましの言葉「YOU GOT THIS」が表示された。通行人が並走する