今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第24週「あんぱんまん誕生」（第118回）が10日に放送され、津田健次郎演じる東海林が再登場。ネット上には「待ってました！」「めちゃくちゃいい歳の取り方してる」「「にゃあ」が嬉しいよ」などの声が相次いだ。【写真】のぶ（今田美桜）と言葉を交わす東海林（津田健次郎）のぶ（今田）は八木（妻夫木聡）の会社で子どもたちに『アンパン