ドウシシャは、白湯（さゆ）を飲むことに特化した「白湯専科」シリーズより、みんなで楽しめるサイズの「ON℃ZONE（オンドゾーン）白湯専科ピッチャー」を、2025年9月9日(火)に発売しました。本体カラーはアイボリーとピンクベージュの2色。容量は1000mlで、実売価格は6578円（税込）。 「ON℃ZONE 白湯専科ピッチャー」（アイボリー、ピンクベージュ） 記事のポイント からだを内側から温める“温活”ブームとともに、