MUCCの逹瑯による約1年ぶりのソロシングルCD「VILLAINS」が9月10日にリリースされる。3rdフルアルバム『COLOR』と1stミニアルバム『MONOCHROME』で、ソロとしての楽曲表現の幅を大きく広げ、色鮮やかな曲たちを武器として携えて出発した2025年1月のツアーでは、しっかりと新たな逹瑯ソロのスタイルを作り上げた。◆逹瑯(MUCC) 画像それから8ヶ月。『MONOCHROME』リリース時のインタビューで、「いざライヴでやったら、きっとまた“