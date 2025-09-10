フィギュアスケート女子で１９９２年アルベールビル五輪銀メダルの伊藤みどりさんが公開した３ショットに、フォロワーが驚いた。伊藤さんは１０日までにインスタグラムで「神回…しずかさんまおちゃん私…」とつづり、０６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さん、１０年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央との３ショットを掲載。「念願の３人での女子会…」と明かし、「楽しく貴重な時間を過ごしました…」と振り返った。