バレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督が１０日、オンラインで会見し、シーズンを総括した。７月まで行われたネーションズリーグ、今月７日に閉幕した世界選手権でともに４位。世界選手権では１５年ぶりのメダルには一歩届かなかったが、主将の石川真佑（ノヴァーラ）が１４１得点で全体３位、ともに２３歳の佐藤淑乃、和田由紀子（ともにＮＥＣ川崎）が１００得点で６位と上位に入った。同席した女子代表の強