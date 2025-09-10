◆国際親善試合日本０―２米国（９日・米オハイオ州コロンバス）ＦＩＦＡランク１７位の森保ジャパンは、同１５位の米国に０―２で完敗した。＊＊＊０―０のドローに終わった７日のメキシコ戦に続き、米国遠征は１分け１敗、１８０分で無得点という結果に終わった。主力組が先発したメキシコ戦は内容面で一定の成果を得たものの、ゴールにつなげることはできずスコアレスドロー。同戦から先発１１人を入れ替えた米