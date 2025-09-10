◇国際親善試合米国代表２―０日本代表（９日・米オハイオ州コロンバス）【コロンバス（米オハイオ州）９日＝金川誉】日本２点を失って敗れた。２０２６年北中米Ｗ杯本番を見据えて行われた米国遠征は、１分け１敗で終了。９０分を通してゴールを守ったＧＫ大迫敬介は「こういったアウェーの中で勝っていかないと、Ｗ杯で自分たちが目標にしている優勝にも届かないと思うので。しっかりと教訓にして、次のゲームに生かしていき